Argentine : qui est Javier Milei, le candidat “antisystème” qui a créé la surprise aux primaires ?

Milei, qui se présente en candidat “antisystème", a recueilli plus de 32 % des voix, devant la candidate de la droite Patricia Bullrich

Il y a eu beaucoup de perdants ce dimanche, lors des primaires argentines - avant-goût des élections législatives du 22 octobre prochain. Le premier, et le plus évident, le gouvernement péroniste. Sergio Massa, ministre de l'Économie et candidat, a été la proie de la catastrophe économique que subissent quotidiennement les Argentins. L'inflation dépasse les 100 %, la pauvreté augmente et le spectre du Fonds monétaire international se fait de nouveau sentir, alors que le pays est à court de dollars.

Et il y a une victoire claire et nette, celle que personne n’a vu venir. Après Jair Bolsonaro, c’est au tour du candidat Javier Milei de reprendre le flambeau du populisme “anti-système” en Amérique latine. Milei a obtenu 30,1% des voix, suivi du péroniste Sergio Massa, avec 20,9% et de Patricia Bullrich, avec près de 17%.

L'État, un "nid de rats"

Le vote contestataire a porté ses fruits lors de ces primaires, le candidat ultra ayant réussi à capitaliser entre autres sur la fin de l’Etat et son désir de sortir les politiciens « à coups de pied dans le cul ». A quoi ressemblerait un hypothétique futur gouvernement Milei ? Pas de ministères de l'éducation, du développement social, de la santé ou des travaux publics. Il n'y aurait pas non plus de banque centrale. L'économiste ultralibéral, qui se déclare « anarcho-capitaliste », est contre l'avortement, considère le changement climatique comme « une farce » de la gauche, propose la fin de l'État et s'identifie à l'extrême droite de Vox en Espagne.

L'État, un "nid de rats" selon Milei où les politiciens s'enrichissent aux dépens des autres depuis des siècles. Près de sept millions d'Argentins, lassés par des décennies de crise économique, étaient prêts à parier sur un candidat “antisystème”. Un vote qui a des allures de reflet de la crise du corralito, en 2001, désastre économique dont l'Argentine ne s'est jamais remis. "Laissez-les tous partir, qu'il n'en reste pas un." Une sorte de version mise à jour du mouvement populaire qui avait également donné naissance au Kirchnerisme il y a une vingtaine d’années.

Un saut dans l'inconnu

Les résultats sont un tremblement de terre aux conséquences imprévisibles pour le pays sud-américain. Une dure campagne électorale s'engage désormais en vue des élections législatives d'octobre, dans la dernière ligne droite d'un gouvernement péroniste qui n'a pas su maîtriser l'inflation, qui a plus que doublé en quatre ans, à 115,6 %. Cette mauvaise élection affaiblit considérablement l’exécutif d’Alberto Fernández au pouvoir et est un coup dur porté au péronisme, qui subit la plus grande défaite de son histoire politique.