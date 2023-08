Incendies : Joe Biden se rendra à Hawaï le 21 août (Maison Blanche)

Le président américain, accompagné de son épouse Jill Biden, va y "rencontrer des équipes de secours, des survivants ainsi que des responsables officiels"

Joe Biden, critiqué dans l'opposition pour sa réaction jugée timorée face aux incendies meurtriers à Hawaï, se rendra lundi prochain, le 21 août, sur l'île de Maui.

Le président américain, accompagné de son épouse Jill Biden, va y "rencontrer des équipes de secours, des survivants ainsi que des responsables officiels", a annoncé sa porte-parole Karine Jean-Pierre mercredi dans un communiqué.

Joe Biden entend évaluer en personne "les conséquences des incendies", dont le bilan dépasse désormais les 100 morts, et "discuter des prochaines étapes dans les opérations de secours." Le président démocrate "continue à orchestrer une réponse à l'échelle de tout le gouvernement" fédéral et "a promis de fournir à la population de Hawaï tout ce dont elle aura besoin", rappelle sa porte-parole.

AP Photo/Rick Bowmer Hawaii.

La Maison Blanche estime que les opérations de recherche de victimes seront en début de semaine prochaine "à un stade qui permet une visite présidentielle", événement mobilisant d'importants moyens logistiques et impliquant un dispositif de sécurité considérable. Joe Biden avait rapidement déclaré une situation de catastrophe naturelle à Hawaï, ce qui permet de déployer des moyens d'assistance d'urgence de l'Etat fédéral. Mais il a été critiqué par l'opposition républicaine pour sa réponse jugée insuffisante voire indifférente face à ces incendies, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis.

AP Photo/Morry Gash Joe Biden

Le président américain avait rapidement mentionné le désastre au début d'un discours jeudi dernier à Salt Lake City dans l'Utah. Mais il ne s'est pas exprimé publiquement quand le bilan s'est lourdement aggravé au cours du week-end dernier. Mardi, Joe Biden, en visite dans une usine dans le Wisconsin (nord), a consacré le début de son discours à l'archipel du Pacifique, et assuré à destination des habitants: "tout ce dont vous aurez besoin, vous l'aurez."