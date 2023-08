Etats-Unis : une cour d'appel ordonne des restrictions d'accès à la pilule abortive

Si cette décision est confirmée par la plus haute juridiction du pays, cela signifierait un retour à une limite de sept semaines de grossesse au lieu de dix

Un tribunal d'appel américain a décidé mercredi de rétablir des restrictions d'accès à la pilule abortive, une décision critiquée par l'administration Biden, qui l'a contestée devant la Cour suprême. Si cette décision est confirmée par la plus haute juridiction du pays, cela signifierait un retour à une limite de sept semaines de grossesse au lieu de dix, l'interdiction de la livraison de la pilule abortive par la poste, et la réintroduction de la nécessité d'une prescription médicale.

La décision a été prise à la suite d'une audience tenue en mai devant la cour d'appel de la Nouvelle-Orléans (sud-est) concernant l'accès à la mifépristone (RU 486), qui, associée à un autre médicament, a été utilisée par 5,6 millions de femmes depuis son approbation par la Food and Drug Administration (FDA) en 2000. La décision porte sur la suspension en avril par un tribunal fédéral de première instance de l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone, citant des risques pour la santé des femmes malgré un consensus scientifique.

L'administration du président démocrate Joe Biden avait interjeté appel en urgence, et la Cour suprême avait rétabli l'autorisation de la pilule en attendant que la procédure se poursuive. La cour d'appel a maintenu l'autorisation de la pilule en 2000 et de son générique en 2019, mais a accepté une partie des demandes des plaignants, des associations de médecins et des praticiens opposés à l'avortement, en confirmant la suspension des assouplissements d'accès décidés par la FDA depuis 2016.

ANDREA RENAULT / AFP Des manifestants pro-avortement marquant le 50e anniversaire de l'arrêt "Roe v. Wade" de la Cour suprême des États-Unis en 1973 qui légalisait l'avortement, à New York le 22 janvier 2023

"Le Mifeprex restera disponible sous les restrictions en vigueur avant 2016", ainsi que le générique de la mifépristone, ont déclaré les juges, ajoutant que leur décision n'aurait pas d'impact pratique tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée. Toutefois, si cette décision était confirmée, "cela représenterait un recul significatif pour les femmes de chaque État américain dans leur capacité à recevoir les soins nécessaires" et affaiblirait "l'indépendance" de la FDA, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Le département de la Justice américain contestera la décision de la cour d'appel devant la Cour suprême, a confirmé cette responsable, qualifiant la décision d'"attaques sans précédent sur la santé des femmes".