Javier Milei, le candidat à la présidence argentine qui a fait sensation en arrivant en tête des primaires avec 30 % des voix, ne cache pas ses positions pro-israéliennes. Le candidat sulfureux a promis de transférer l'ambassade d'Argentine de Tel Aviv à Jérusalem s'il est élu. Il a également annoncé qu'il effectuerait son premier voyage à l'étranger en tant que président en Israël.

Cet économiste ultralibéral-libertaire de 52 ans a créé son propre parti politique, La Libertad Avanza (La liberté avance), il y a deux ans. Même si les sondages lui prédisaient seulement entre 15 et 20 % des voix, son franc-parler et ses positions politiques iconoclastes lui ont permis de surprendre lors des primaires en remportant 30 % des suffrages.

Élevé dans la religion catholique, Milei a ensuite fait preuve d'un intérêt croissant pour le judaïsme. Il a déclaré envisager de se convertir, mais s'est dit préoccupé des complications potentielles liées au respect du shabbat en tant que président. "Si je suis président et que c'est Shabbat, que vais-je faire ? Vais-je me déconnecter du pays du vendredi au samedi ?", s'est-il interrogé dans une interview accordée récemment au journal El Pais.

ALEJANDRO PAGNI / AFP Javier Milei, le candidat à la présidence argentine

Milei étudie actuellement des sujets juifs avec le rabbin Shimon Axel Wahnish, chef de l'ACILBA, une communauté juive argentin-marocaine basée à Buenos Aires. "Il s'agit de discussions qui peuvent soudainement durer deux ou trois heures et qui, pour moi, sont très gratifiantes et m'aident à grandir et à comprendre les situations de manière beaucoup plus approfondie", a déclaré Milei.

Le candidat cite d'ailleurs régulièrement des passages de la Torah lors de ses apparitions publiques. Il est monté sur scène lors d'un événement de campagne à Buenos Aires au son du shofar, et s'est rendu à New York en juillet dernier pour se recueillir sur la tombe du rabbin Loubavitch Menachem Mendel Schneerson, ancien chef spirituel du mouvement Chabad.

En plus de ses convictions économiques ultra-libérales, Milei défend des opinions controversées sur diverses questions. Il a qualifié le changement climatique de "mensonge socialiste" et a critiqué l'establishment politique argentin, qu'il accuse d'être responsable de la pauvreté et de l'inflation galopante du pays.