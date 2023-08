Les militants ont blessé un employé de l'université fédérale d'Amazonas, où se tenait la conférence

Des manifestants anti-israéliens ont blessé un employé de l'université fédérale d'Amazonas, à Manaus, au Brésil lors d'une manifestation contre un conférencier qui dirige la section brésilienne d'un groupe de défense pro-israélien, a rapporté jeudi le site d'information JTA.

Andre Lajst, directeur de StandWithUs Brazil, s'exprimait sur la manière dont les technologies israéliennes pourraient contribuer au développement de la région amazonienne, lorsque des manifestants ont affronté les services de sécurité et d'autres employés de l'université à l'extérieur de l'auditorium où se tenait la conférence.

Selon les médias, la conseillère du recteur de l'université a quitté les lieux avec une fracture du nez après avoir tenté de protéger sa fille. Plusieurs étudiants entrant dans l'amphithéâtre ont également été harcelés et des policiers ont escorté Lajst. Un manifestant aurait été arrêté pour avoir poussé un policier, mais il a été relâché par la suite.

"La sécurité renforcée était à la mesure des calomnies et des injures répandues à mon égard et à l'égard d'Israël", a écrit plus tard M. Lajst dans un message publié sur les réseaux sociaux. "L'extrémisme d'une minorité ne représente pas l'université et les étudiants.

Les manifestants ont qualifié Lajst, un juif né au Brésil qui a servi dans l'armée de l'air israélienne de 2011 à 2013, de "défenseur du régime d'apartheid israélien". La Fédération arabo-palestinienne du Brésil avait écrit avant l'événement que "l'université ne peut pas être une scène pour défendre un régime d'apartheid".

M. Lajst, petit-fils de survivants polonais de l'Holocauste, a déclaré que l'annuaire central des étudiants de l'université l'avait également qualifié de "nazi" sur son site web. "Il n'y a pas de pire offense pour moi", a-t-il déclaré au site JTA.

La Confédération brésilienne israélite, l'organisation juive faîtière du Brésil, a publié une déclaration sur l'incident : "Nous répudions la violence et déplorons le manque d'esprit démocratique et de comportement civique. Les universités doivent être un lieu de liberté d'expression et de pluralisme des idées, et non de violence et d'intolérance".

Manaus, la capitale de l'État brésilien d'Amazonas, qui compte plus de 2 millions d'habitants, abrite quelque 200 familles juives. Le Brésil compte une communauté juive de 120 000 personnes au total.