A Camp David, Biden va célébrer une "nouvelle ère" avec le Japon et la Corée du Sud

C'est pour Joe Biden, qui se targue d'être un vieux routier de la diplomatie, une indéniable réussite: le président américain réunit vendredi pour un sommet inédit la Corée du Sud et le Japon, deux pays aux relations historiquement difficiles.

La rencontre marquera "une nouvelle ère de coopération trilatérale", a claironné mardi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Joe Biden tient absolument à dissiper l'animosité entre les deux puissances régionales, née de la colonisation brutale de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945. Les Etats-Unis, alliés de la Corée comme du Japon, veulent en effet afficher le front le plus uni possible face aux ambitions de la Chine.

AP Photo/Susan Walsh Le Premier ministre japonais Fumio Kishida serre la main du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à côté du président américain Joe Biden lors du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon.

Et pour s'assurer que ce message d'entente cordiale passe bien, Joe Biden a choisi un cadre particulier: il recevra le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Camp David, un lieu intimement lié à l'histoire de la diplomatie américaine.

Camp David

C'est à Camp David, une résidence des présidents américains proche de Washington, qu'ont été signés les accords de paix entre l'Egypte et Israël en septembre 1978. Le site n'avait pas accueilli de rencontre internationale depuis 2015.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Le président américain Joe Biden, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lors du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, le 21 mai 2023.

Les trois dirigeants comptent y annoncer des coopérations dans les missiles, le renseignement et les hautes technologies. Ils s'engageront aussi à promouvoir la vision d'une "zone indo-pacifique libre, ouverte, résiliente, sûre et connectée", a indiqué Antony Blinken. En clair: une région qui ne soit pas soumise à la seule influence chinoise.

Corée du Nord et Chine

Le sommet a pour but d'"institutionnaliser les progrès qui ont été faits, de manière à ce qu'il soit difficile pour de futurs dirigeants de revenir en arrière", explique-t-il. Le contexte international semble porteur pour un rapprochement. Tokyo et Séoul partagent les mêmes préoccupations face à la Corée du Nord. Quant à la Chine, elle les inquiète pareillement: au moins 80% des adultes en Corée du Sud comme au Japon en ont une image négative, selon une étude menée l'an dernier par le Pew Research Center.

Tokyo et Séoul sont par ailleurs fermement alignés avec Washington pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie.