Caraïbes : le pilote d’un Boeing 787 meurt en plein vol

C’est un scénario digne d’un film catastrophe hollywoodien. Alors que le vol Miami-Santiago de la compagnie chilienne LATAM suit tranquillement son cours, le pilote, Iván Andaur, qui ne se sentait selon certaines informations pas très en forme au moment du décollage, se rend dans les toilettes de l’appareil. Le personnel de cabine, ne le voyant pas revenir dans la cabine de pilotage constate quelques minutes plus tard que ce dernier gît inanimé. Les ambulanciers paramédicaux et le personnel médical civil présents sur le vol ont alors tenté de le ranimer, sans succès.

L'avion se trouvait au-dessus de la mer des Caraïbes, au sud de Cuba. Ses deux copilotes ont dû négocier un atterrissage d'urgence au Panama, à l'aéroport de Tocunem.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé que "pendant le vol, tous les protocoles de sécurité nécessaires ont été appliqués pour protéger la vie du pilote concerné”. Iván Andaur était un pilote expérimenté, avec plus de 25 ans de carrière.

Manque de matériel d'urgence

Les passagers qui ont tenté de ranimer le pilote ont pointé du doigt le manque d'équipements d'urgence. "Malheureusement, nous n'avions pas dans l'avion les outils de réanimation nécessaires pour soigner correctement le pilote", a déclaré l’une des infirmières civiles présentes sur le vol sur les réseaux sociaux. Et cette dernière de rajouter que “LATAM doit améliorer son protocole pour les urgences sanitaires et médicales comme celle-ci et mettre en place des mesures sur le vol qui éviteraient ce genre de drame. La compagnie doit investir des ressources dans ce domaine”.