Le maire de New York, Eric Adams, va se rendre en Israël la semaine prochaine, a annoncé jeudi son bureau. Le maire démocrate devrait atterrir lundi et rentrer à New York jeudi.

M. Adams rencontrera des dirigeants israéliens et des responsables locaux, ainsi que des organisations qui aident à lutter contre l'antisémitisme à New York et dans d'autres villes de la diaspora. M. Adams est le maire des cinq arrondissements de la ville de New York, qui abrite la plus grande population juive en dehors d'Israël.

Kena Betancur/AFP Le maire de New York, Eric Adams, prend la parole lors de la convention de nomination de l'État 2022 du Parti démocrate de New York, à New York, le 17 février 2022.

New York a été le théâtre de nombreuses attaques dans un contexte de montée de l'antisémitisme aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans l'annonce officielle de son bureau, M. Adams devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa visite à Jérusalem. Son bureau indique que son voyage dans l'État juif est parrainé par l'organisation l'UJA-Federation of New York.