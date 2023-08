Des milliers de personnes fuient les feux de forêt dans le Nord du Canada

L'officier des incendies du Nord-Ouest du Canada a déclaré que les vents devaient envoyer le feu "dans des des directions que nous ne souhaitons pas"

Plus de 20 000 personnes ont reçu jeudi l'ordre de fuir les incendies de forêt qui approchaient de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait auparavant interrompu ses vacances d'été pour convoquer un groupe d'intervention en cas d'incident.

L'ordre d'évacuer Yellowknife est le dernier événement en date au cours d'un été d'incendies terribles pour le Canada et d'une saison caniculaire à travers le monde. Les habitants de la capitale de la province canadienne ont eu jusqu'à midi heure locale vendredi pour quitter leurs logements.

Communications Nova Scotia/The Canadian Press via AP Des incendies de forêt dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Vents défavorables

Les vents du nord-ouest des deux prochains jours devraient envoyer le feu "dans des directions que nous ne voulons pas", a déclaré à l'AFP l'agent d'information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, Mike Westwick .

Les intervenants d'urgence ont commencé à construire des pare-feu, à installer des lignes de gicleurs et des canons à eau, ainsi qu'à poser des dispositifs ignifuges dans toute la zone pour tenter d'arrêter l'incendie de forêt imminent de la possibilité réelle que la ville soit touchée dans les prochains jours, ont ajouté des responsables. La maire de Yellowknife, Rebecca Alty, a averti que les flammes longeaient les bords de la route et a conseillé la prudence car la visibilité était limitée en raison de l'épaisse fumée rendant le ciel orange. Les compagnies aériennes locales, WestJet et Air Canada, ont annoncé une augmentation de la fréquence des vols au départ de la ville afin de soutenir les efforts d'évacuation .

Plus de 1 000 incendies de forêt font rage au Canada, dont environ 230 dans les Territoires du Nord-Ouest, où plus de 8 100 milles carrés - 13035 km - étaient en feu, jeudi, selon l'AFP. La ville de West Kelowna, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, a également reçu un ordre d'évacuation en raison des menaces d'incendie.