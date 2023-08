USA : le candidat républicain Vivek Ramaswamy dit vouloir réduire l'aide à Israël

Le candidat estime que, une fois qu'Israël sera mieux intégré à ses pays voisins, il devrait être en mesure de "voler de ses propres ailes" financièrement

Le candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, Vivek Ramaswamy, 38 ans, a suggéré que les États-Unis devraient réduire leur aide à Israël, lors d'une apparition dans une émission animée par l'humoriste et podcasteur Russell Brand sur la plateforme Rumble, qui est populaire parmi les téléspectateurs d'extrême droite.

Ramaswamy a déclaré que le soutien financier des États-Unis à Israël devrait être réduit après 2028, date à laquelle l'actuel programme d'aide américain de 38 milliards de dollars à Israël prendra fin. Il a également exprimé son intention d'étendre les accords d'Abraham, qui sont des accords de normalisation entre Israël et les pays arabes. Ramaswamy soutient que, une fois qu'Israël sera mieux intégré à ses pays voisins, il devrait être en mesure de "voler de ses propres ailes" financièrement.

"En 2028, cette aide supplémentaire ne sera plus nécessaire pour maintenir le type de stabilité que nous aurions au Moyen-Orient si Israël était mieux intégré auprès de ses partenaires", a-t-il déclaré en réponse à une question d'un téléspectateur.

Selon Ramaswamy, bien que la relation avec Israël ait favorisé les intérêts américains, Israël ne devrait pas bénéficier d'un traitement préférentiel de la part des États-Unis. "Il n'y a pas d'engagement à l'égard d'un pays en particulier, autre que les États-Unis d'Amérique", a-t-il souligné.

Vivek Ramaswamy parle pendant l'interview au séminaire 10X Ladies Empowerment au JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa le 04 août 2023 à Aventura, Floride.

Ramaswamy a évoqué l'Arabie saoudite, le Qatar, Oman et l'Indonésie comme des pays qui pourraient être ciblés comme partenaires des accords d'Abraham. Cette position le distingue de candidats républicains de premier plan tels que Donald Trump et Ron DeSantis. Cependant, elle s'aligne sur un nombre croissant de voix qui estiment que les États-Unis devraient réduire leur aide à Israël.

Les appels à la réduction de l'aide à Israël ont principalement émané du côté gauche de la carte politique, avec des législateurs tels que le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez qui ont appelé à conditionner au moins une partie de l'aide à Israël. Plus récemment, des centristes et des personnes de droite ont également envisagé de réduire l'aide à Israël.

La popularité de M. Ramaswamy est en hausse et il est désormais proche de M. DeSantis dans les sondages. Selon une enquête de Fox News publiée mercredi, 11 % des personnes interrogées le soutiennent, contre 16 % pour M. DeSantis. Cependant, tous deux sont loin derrière Trump, qui a obtenu 53 % de soutien dans ce sondage.