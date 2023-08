Le pays connaît une saison des feux de forêt record avec 14 millions d'hectares brûlés, soit le double du précédent record de 1989

Les autorités de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, exhortent des dizaines de milliers d'habitants à obéir aux ordres d'évacuation face aux incendies de forêt "extrêmes et à évolution rapide" menaçant la vallée pittoresque de l'Okanagan, y compris la ville de Kelowna. Bowinn Ma, responsable des situations d'urgence de la province, a déclaré que la situation dans cette région prisée des plaisanciers et des randonneurs évolue rapidement.

Environ 30 000 personnes ont été évacuées et 36 000 autres sont en alerte, prêtes à fuir. "Nous insistons sur l'importance absolue de suivre immédiatement les ordres d'évacuation", a souligné Ma lors d'une conférence de presse.

Kelowna, ville de 150 000 habitants enveloppée de fumée épaisse, est le dernier centre urbain touché par les feux de forêt qui ravagent le Canada, avec des millions d'hectares déjà brûlés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a discuté avec le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, de la "situation des incendies de forêt en évolution rapide et incroyablement dévastateurs" et a promis un soutien fédéral.

AP Photo/Noah Berger Les flammes de l'incendie de Donnie Creek le long d'une crête au nord de Fort St. John, Colombie-Britannique, Canada.

Des pompiers d'Australie, du Mexique, du Brésil et du Costa Rica, ainsi que de l'est du Canada, aident la Colombie-Britannique à combattre les incendies, qui touchent également le nord du pays. Les vents ont poussé les feux de forêt vers Yellowknife, mais les pluies de la nuit ont apporté un répit en faisant chuter les températures. Cependant, Shane Thompson, ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest, a mis en garde contre un retour prématuré chez soi. "Même si le feu n'est pas visible en surface, il est actif et énorme", a-t-il dit, ajoutant que les températures devraient augmenter dimanche.

À Calgary, près de 500 chambres d'hôtel ont été mises à disposition pour accueillir environ 3 500 passagers arrivés de Yellowknife sur 40 vols. La situation reste également critique à West Kelowna, où "un nombre conséquent" de maisons ont été détruites par les flammes.

Actuellement, plus de 1 000 incendies ravagent le Canada, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique. Le pays connaît une saison des feux de forêt record avec 14 millions d'hectares brûlés, soit le double du précédent record de 1989.