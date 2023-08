La ville de New York interdit l'utilisation de TikTok à ses employés

Les employés fédéraux sont déjà interdits de téléchargement ou d'accès à Tiktok sur les appareils gouvernementaux

La ville de New York est la dernière juridiction américaine à interdire TikTok sur les téléphones et les appareils utilisés par les employés municipaux, à la suite de plusieurs États américains et agences gouvernementales qui ont récemment pris des mesures similaires.

Cette décision est intervenue après une alerte du NYC Cyber ​​​​Command sur le fait que TikTok posait "un risque pour la sécurité des réseaux techniques de la ville", selon un communiqué officiel.

Les agences travaillant pour la ville disposent de 30 jours pour supprimer l'application de tous les appareils fournis à leurs employés, tandis que les comptes TikTok gérés par la ville ont déjà modifié leur bios avec la mention : "Ce compte était géré par NYC jusqu'en août 2023. Il n'est désormais plus surveillé."

La mesure coïncide avec le buzz généré par le compte TikTok du département de l'assainissement de New York, qui présentait un mélange amusant de contenu mettant en vedette ses employés, ainsi que des mèmes permettant de créer un lien entre les citoyens et les responsables locaux.

Une enquête publiée par le magazine Forbes en 2022 a exposé les plans concrets de ByteDance pour utiliser les données fournies par TikTok afin de surveiller les emplacements des utilisateurs aux États-Unis, tandis qu'un rapport distinct a montré que des centaines d'employés de la plateforme et de sa société mère avaient déjà travaillé dans des médias chinois contrôlés par l'État.

Auditionné par le Congrès américain en mars sur cette question, le PDG de Tiktok, Shou Zi Chew, a affirmé n'avoir vu "aucune preuve" d'un tel transfert de données d'utilisateurs aux autorités chinoises.