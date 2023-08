Bernardo Arevalo, qui a vécu et étudié en Israël, élu président du Guatemala

Arevalo a étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem avant d'être nommé diplomate à l'ambassade du Guatemala en Israël

Le candidat surprise de l'élection présidentielle au Guatemala, Bernardo Arevalo, un militant anti-corruption ayant travaillé et étudié en Israël, a remporté dimanche le second tour du scrutin avec la promesse d'éradiquer la corruption dans un pays miné par la pauvreté et la violence. Arevalo, 64 ans, a obtenu 59 % des voix, selon l'organisme électoral national TSE, qui a dépouillé 95 % des bulletins. Sa rivale, l'ancienne première dame Sandra Torres, est arrivée en deuxième position avec 36 % des voix.

Arevalo a étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem lorsque son père, Juan José Arevalo, premier président démocratiquement élu du pays en 1945, était ambassadeur en Israël. Il a ensuite été lui-même diplomate à l'ambassade du Guatemala en Israël. Le Guatemala, fervent défenseur d'Israël, a été le premier pays à suivre les États-Unis en transférant son ambassade à Jérusalem.

"Le peuple guatémaltèque a parlé haut et fort", a-t-il déclaré à la presse après sa victoire, prononçant un discours engagé contre la corruption. Il a également indiqué que les présidents de deux pays voisins, le Mexicain Andrés Manuel López Obrador et le Salvadorien Nayib Bukele, l'avaient appelé pour le féliciter et discuter d'un programme commun. Qualifié à la surprise générale à l'issue du du premier tour, Bernardo Arevalo porte les espoirs de changement, notamment parmi les jeunes qui représentent 16 % des 9,4 millions d'inscrits.

Luis ACOSTA / AFP Le candidat présidentiel guatémaltèque du parti Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, et sa vice-présidente Karin Herrera célèbrent les résultats du second tour de l'élection présidentielle à Guatemala City, le 20 août 2023

La spectaculaire percée de Bernardo Arevalo inquiète les élites économiques et politiques du pays, qui le perçoivent comme une menace pour leurs intérêts. Le ministère public a multiplié les procédures à son encontre. Sur avis du parquet, un juge avait ordonné le 12 juillet la suspension de son parti, Semilla, pour de supposées irrégularités lors de sa création en 2017. La Cour constitutionnelle avait suspendu cette décision, annulée vendredi par la Cour suprême.

Trois décennies après la fin de sa brutale guerre civile, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale est englué dans la pauvreté, la violence et la corruption, poussant chaque année des milliers de Guatémaltèques à émigrer.