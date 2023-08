Les attaques se sont produites samedi matin pendant le shabbat, lorsque les restaurants casher sont traditionnellement fermés

Cinq restaurants casher de Los Angeles ont été cambriolés et vandalisés ce week-end, dont un établissement qui devait ouvrir ses portes cette semaine. Les attaques se sont produites samedi matin pendant le shabbat, lorsque les restaurants casher sont traditionnellement fermés. Les vitres de ces restaurants situés sur Pico Boulevard, une rue de l'ouest de la ville connue pour sa forte concentration d'institutions juives, ont été brisées.

La police de Los Angeles a lancé une enquête pour déterminer si ces incidents sont le résultat d'actes antisémites ou de crimes de nature criminelle. Les restaurants visés sont Nagila Pizza, Shanghai Diamond Garden, Shalom Grill, Sushiko et Fisherman's Bowl, ce dernier n'ayant pas encore ouvert ses portes. Un restaurant non casher, A Food Affair, situé à proximité, a également été vandalisé. Les autorités n'ont pas encore commenté ces incidents, ce qui ajoute à l'incertitude quant à savoir s'il s'agit de simples effractions, de cambriolages ou d'actes de vandalisme plus importants.

Nagila, l'un des plus anciens restaurants casher du quartier, a également subi des dommages dans ses bureaux au deuxième étage. Son propriétaire, Eran Nitka, est incertain quant aux motivations derrière ces incidents. Il suspecte que les cambrioleurs ont pu cibler les restaurants en sachant qu'ils seraient fermés pour le shabbat. Face à l'attention médiatique, Nitka appelle à la prudence et a diffusé la mélodie juive "Kol Haolam Kulo" dans son restaurant, encourageant la communauté à soutenir les établissements touchés.

Ces restaurants casher attirent de nombreux touristes orthodoxes, alors que la région de Los Angeles a récemment été le théâtre de cambriolages audacieux dans des centres commerciaux. Plus tôt dans l'année, deux personnes ont été blessées par balles en quittant une synagogue. L'agresseur avait précédemment tenu des propos antisémites envers ses camarades de faculté de médecine dentaire.