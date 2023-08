USA : trois personnes décèdent après avoir bu un milkshake

Environ 1 600 personnes sont infectées chaque année par la listeria aux États-Unis

Trois personnes sont décédées après avoir bu un milk-shake à Tacoma aux Etats-Unis. Selon les premières informations, la boisson lactée contenait la bactérie listeria. Trois autres personnes ont été hospitalisées dans un état grave.

La listéria est fréquemment retrouvée dans l’environnement (sols, végétaux, eaux usées) et dans le tube digestif de nombreux animaux, qui se contaminent en se nourrissant. Elle résiste au froid et peut donc proliférer dans le réfrigérateur et survivre dans le congélateur, mais est tuée par la chaleur. Les aliments crus sont ainsi les plus fréquemment contaminés : fruits et légumes mal lavés, produits laitiers non pasteurisés et fromages au lait cru, viandes peu cuites, produits de charcuterie, poissons fumés et crus, coquillages crus, ou encore graines germées.

Le ministère local de la Santé à Washington a pu localiser le restaurant où les six personnes avaient mangé ces dernières semaines et a déclaré que la bactérie s'était développée dans la machine à crème glacée du restaurant.

Les machines à crème glacée n'étaient pas nettoyées correctement - ce qui a entraîné le développement de bactéries.

La bactérie Listeria peut causer de la fièvre, des douleurs musculaires et parfois de la diarrhée et d'autres problèmes digestifs.

Le ministère de la Santé de l'État de Washington a exhorté toute personne ayant mangé au restaurant Frugals entre le 29 mai et le 7 août à se faire tester à l'hôpital. Environ 1 600 personnes sont infectées chaque année par la listeria aux États-Unis seulement.