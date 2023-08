USA : la propriétaire d'un magasin tuée pour avoir accroché un drapeau gay

Le suspect a été retrouvé et abattu

La propriétaire d'un magasin de vêtements a été sauvagement assassinée en Californie aux Etats-Unis pour avoir accroché un drapeau gay sur sa devanture. Laura-Ann Carlton, 66 ans, a été retrouvée allongée près de son magasin de vêtements à l'est de Los Angeles. Une dispute aurait éclaté entre le suspect et Laura-Ann au sujet du drapeau.

Selon le rapport de police, le suspect a proféré des injures et a déchiré le drapeau avant de tirer sur Laura-Ann et de fuir la scène de crime à pied. Il a été retrouvé peu de temps après par le département de police de San Bernardino armé, et abattu par les agents sur les lieux.

Un ami de Laura-Anne, le réalisateur hollywoodien Paul Feig lui a rendu hommage dans un post sur sa page Instagram et a déclaré qu'elle était une "véritable alliée" de la communauté gay.

Aux Etats-Unis, l'homophobie s'est généralisée ces dernières années, avec plusieurs attaques contre la communauté gay.