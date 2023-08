Antisémitisme : le Congrès américain réclame des mesures pour protéger les étudiants juifs

Un tiers des étudiants juifs américains a déjà subi des agressions ou des insultes à caractère antisémite

84 membres du Congrès américain, tant démocrates que républicains, ont lancé un appel au secrétaire d'Etat à l'Education afin qu'il protège les étudiants juifs sur les campus. Selon eux, les mesures de lutte contre l'antisémitisme grandissant dans les universités ne sont tout simplement pas suffisantes.

Ils mettent en avant le fait que le nombre de plaintes pour incidents d'antisémitisme a bondi ces dernières années, passant de 10 000 en 2019 à 19 000 en 2022. Un récent sondage indique en outre qu'un étudiant juif sur deux a déjà été victime de représailles après avoir exprimé son soutien à Israël.

Interrogé par le site d'information israélien Ynet, le département d'Etat à l'éducation n'a pas souhaité faire de commentaire et qu'il répondrait en temps et en heure aux auteurs de cette lettre.

D'après une enquête de l'Anti-Defamation League et de l'association Hillel, un tiers des étudiants juifs américains a déjà subi des agressions ou des insultes à caractère antisémite. Résultat, 20 % d'entre eux déclarent cacher leur identité juive, et 20 % disent ne plus se sentir en sécurité sur les campus.