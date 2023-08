USA : les candidats à l’investiture républicaine s’opposent sur l’aide à Israël lors du premier débat des primaires

"Il veut donner l'Ukraine à la Russie, il veut laisser la Chine manger Taïwan, il veut arrêter de financer Israël. On ne fait pas ça à ses amis"

Le premier débat des primaires de la campagne présidentielle de 2024 a donné lieu mercredi à une vive polémique entre les candidats républicains Nikki Haley et Vivek Ramaswamy au sujet de l'aide américaine à Israël. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a critiqué son adversaire pour sa récente proposition de réduire l'aide de Washington à l'État hébreu.

"Il veut donner l'Ukraine à la Russie, il veut laisser la Chine manger Taïwan, il veut arrêter de financer Israël. On ne fait pas ça à ses amis, on fait plutôt en sorte de les soutenir", a déclaré Nikki Haley, connue pour son soutien à Israël. "Vous voulez vous débarrasser d'Israël", a-t-elle dit à M. Ramaswamy. "Vous n'avez aucune expérience en matière de politique étrangère et cela se voit."

L'entrepreneur en biotechnologie s'est à son tour engagé à renforcer les liens avec Israël, mais pas en tant que "relation client". "Nos relations avec Israël ne seront jamais aussi fortes qu'à la fin de mon premier mandat, mais il ne s'agit pas d'une relation de clientèle, c'est une amitié et vous savez ce que font les amis ? Les amis s'aident mutuellement à se tenir debout", a dit Vivek Ramaswamy. Il s'est également engagé à "diriger les accords d'Abraham 2.0" et à "veiller à ce que l'Iran ne soit jamais doté de l'arme nucléaire".

Nikki Haley n’a cependant pas semblé convaincue. "Non, vous voulez couper l'aide et laissez-moi vous dire que ce n'est pas Israël qui a besoin de l'Amérique, c'est l'Amérique qui a besoin d'Israël. Ils sont en première ligne de la défense contre l'Iran", a-t-elle poursuivi sous les applaudissements du public.

Le débat, qui était organisé par Fox News à Milwaukee, dans le Wisconsin, ne comptait pas le favori, l'ex-président Donald Trump, qui a annoncé dimanche qu'il n'y participerait pas. Il a détaillé son programme de campagne dans un entretien enregistré avec l'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson et publié sur X (ex-Twitter) au moment du débat.