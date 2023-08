"L’image de l’arrestation de mon père sera la plus emblématique de l'histoire américaine", dit Donald Trump Jr.

Les propos de Donald Trump Jr. interviennent juste avant la quatrième arrestation de son père et une éventuelle photo de l’évènement

Donald Trump Jr., le fils de l'ancien président des États-Unis, a déclaré jeudi matin à la chaîne israélienne N12 que l'image de son père, Donald Trump, en détention sera "la plus emblématique de l'histoire de la politique américaine et même de l’histoire des États-Unis". Il a évoqué les différentes affaires pour lesquelles son père est inculpé, assurant qu'il était en pleine forme et que "cela ne fera que lui profiter". Les propos de Donald Trump Jr. interviennent juste avant la quatrième arrestation de son père et une éventuelle photo de l’évènement.

Sergio FLORES / AFP Donald Trump

"Nous nous y sommes habitués, cela fait sept ans que nous vivons avec tout cela", a ajouté le fils de l’ex-président américain, martelant une fois de plus que "ce sera l'image la plus emblématique de tous les temps."

En moins de six mois, quatre accusations formelles ont été portées contre Donald Trump Sr. La plus récente, survenue la semaine dernière, le met en cause pour tentative de manipulation des résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Depuis mars, il fait également face à des accusations concernant un paiement effectué à l'actrice porno Stormy Daniels, la détention de documents classifiés dans sa résidence privée, et des tentatives de fausser le processus électoral.

AP Photo/Jim Rassol Illustration - Donald Trump, en chemin vers un tribunal de Floride, aux États-Unis

Au début du mois, Trump s'est présenté devant le tribunal à Washington pour la lecture des actes d’accusation portés contre lui dans l'affaire la plus grave, celle concernant la contestation des résultats des élections de 2020. Dans le cadre de cet affaire, il est inculpé de complot contre les États-Unis, de violation des droits civils et d'entrave à la justice. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, déclarant : "c'est un triste jour pour l'Amérique".