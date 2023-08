"Rich Men North of Richmond" a été écoutée en streaming quelque 17,5 millions de fois en moins d’une semaine

Un chanteur inconnu au bataillon vient de détrôner Taylor Swift en tête du Billboard Hot 100, qui classe les meilleurs ventes de disques aux Etats-Unis. Ce fermier de profession, nommé Oliver Anthony, doit son succès à une chanson intitulée "Rich Men North of Richmond" qu'il a lui-même composée et dont les paroles fustigeant les élites, sont reprises à tue tête par les conservateurs du pays.

Dans sa chanson, le fermier dénonce la dureté de la vie de la classe ouvrière et des plus démunis face aux privilèges des riches et des élites de la première puissance mondiale. Les bureaucrates de Washington aspirant au "contrôle total" de la société américaine sont directement visés, à tel point que le New York Post qualifie le morceau "d'hymne politique des cols bleus".

Selon le site Billboard, c’est la première fois qu’un auteur-compositeur inconnu et jamais apparu dans aucun hit-parade réalise un tel exploit. Sortie le 11 août sur YouTube, en tête en deux jours d’un classement country de la plateforme iTunes d’Apple Music, "Rich Men North of Richmond" a été écoutée en streaming quelque 17,5 millions de fois en moins d’une semaine. Surfant sur son incroyable succès, Oliver Anthony a sorti un second morceau mercredi baptisé "I want to go home".