Donald Trump brièvement arrêté en Géorgie : il publie son "mugshot"

Donald Trump est désormais "fiché" avec ses caractéristiques physiques détaillées : matricule P01135809, 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens

Visage fermé, sourcils froncés, regard défiant : Donald Trump a été soumis jeudi à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta, une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Ce "mugshot", réalisé dans les services du shérif de la capitale de l'État de Géorgie, s'est instantanément retrouvé en "Une" des médias américains et a fait le tour des réseaux sociaux. Cette photo a aussi marqué le retour de Donald Trump sur X (ex-Twitter). L’ex-président a publié sa photo judiciaire légendée par "Ne vous rendez jamais !".

Il avait échappé au cliché d’identité judicaire lors de ses trois précédentes inculpations pénales. Accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020, le milliardaire n'a cette fois pas coupé à cette photo potentiellement infamante. Donald Trump est désormais "fiché" comme n'importe quel citoyen poursuivi en justice, avec ses caractéristiques physiques détaillées : matricule P01135809, 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens.

Libéré après avoir versé une caution de 200 000 dollars, le candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté la prison dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité. Juste après avoir dû subir cette procédure légale et avant d'embarquer à nouveau dans son avion privé, il a dénoncé un "simulacre de justice" et une "ingérence électorale" de la part des autorités de l'Etat de Géorgie qui l'ont inculpé.

C’est la quatrième inculpation pénale de Donald Trump en moins de six mois. Il est accusé d’avoir versé de l’argent à une ancienne actrice de films X, de pressions électorales lors de la présidentielle de 2020 et d’avoir dissimulé des documents confidentiels dans sa résidence privée. L'ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires.