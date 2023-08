La journée de vendredi - lendemain de son arrestation - a été la plus lucrative de toute sa campagne avec 4,1 millions de dollars récoltés

Donald Trump a levé près de 20 millions de dollars au cours des trois dernières semaines, période correspondant au dépôt des actes d'accusation contre lui pour ses tentatives de faire basculer les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Selon les responsables de sa campagne, les dons sont encore montés en flèche depuis la publication du "mugshot" de l'ancien président lors de son arrestation en Géorgie, dont la vente de produits dérivés bat son plein. Pas moins de 7, 1 millions de dollars ont ainsi été levés depuis son arrestation de jeudi, à l'issue de laquelle il a versé une caution de 200 000 dollars pour sa libération. La journée de vendredi - lendemain de son arrestation - a été la plus lucrative de toute sa campagne avec 4,1 millions de dollars récoltés.

La photo d'arrestation de Trump, avec sa cravate rouge et son air combatif, est devenue du jour au lendemain l'une des plus célèbres de l'histoire des "mugshots", aux côtés de celles d'autres célébrités ayant fait un tour par la case prison. Aussitôt, des T-shirts, tasses, mugs, affiches et même poupées reprenant ce portrait ainsi que les mots "Never surrender" écrits par Trump sur Twitter, ont inondé les commerces et suscité une frénésie chez les partisans - mais aussi les opposants - du républicain.

Cette manne financière insuffle de l'oxygène à la campagne du milliardaire, largement plombée par les frais de justice colossaux du milliardaire.