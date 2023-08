USA/Vivek Ramaswamy : "Je ne supprimerai jamais l'aide à Israël sans son consentement"

Le candidat à l'investiture du Parti républicain avait déclaré que le soutien financier des États-Unis à Israël devait être réduit après 2028

Vivek Ramaswamy, l'un des principaux candidats à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle, a réfuté les accusations selon lesquelles il nuirait aux relations américano-israéliennes et à la sécurité d'Israël en réduisant l'aide militaire à l'État hébreu. Dans une interview à Channel 12, après le débat des candidats républicains de la semaine dernière, M. Ramaswamy a affirmé que ses propos avaient été mal interprétés. "Ce que j'ai dit en réalité, c'est que si nos relations avec Israël deviennent si fortes qu'Israël n'a même plus besoin de notre aide, ce sera la marque du succès d'une véritable amitié. Je tiens à ce que cela soit clair : nous n'arrêterons pas notre aide à Israël tant qu'il ne nous aura pas explicitement signalé qu'il est prêt à se passer de ce soutien."

"Je pense que les relations entre les États-Unis et Israël seront plus fortes à la fin de mon premier mandat qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire des États-Unis, et qu'elles ne le seront jamais sous aucune autre administration. C'est parce que je considère cette relation comme une amitié. Et les vrais amis s'aident mutuellement à rester forts. Je veux conduire Israël vers les accords d'Abraham 2.0 de toutes les façons dont les États-Unis peuvent y contribuer sur le plan diplomatique. Il faut que l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar, l'Indonésie participent à ce pacte. Je pense que l'élément le plus antisémite de la politique étrangère est de tenir Israël en otage sur la question palestinienne, et d'empêcher Israël de s'intégrer au Moyen-Orient et ailleurs. J'ouvrirai la voie diplomatiquement pour mettre fin à cette situation", a-t-il déclaré.

Ivan Apfel/Getty Images/AFP Vivek Ramaswamy parle pendant l'interview au séminaire 10X Ladies Empowerment au JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa le 04 août 2023 à Aventura, Floride.

"J'entretiens d'excellentes relations avec Israël. Certains de mes meilleurs partenaires commerciaux sont en Israël, je m'y suis rendu un nombre incalculable de fois. Mais l'aspect personnel n'affecte pas ma politique, car je suis candidat à la présidence des États-Unis et l'une des raisons pour lesquelles je souhaite un Israël fort est que c'est dans l'intérêt des États-Unis. L'aide que nous apportons à Israël sert à investir aux États-Unis, à développer la capacité industrielle du pays. C'est une situation gagnant-gagnant évidente et il serait insensé d'y mettre fin inutilement", a-t-il précisé.