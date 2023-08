D. Trump jugé dès mars 2024 à Washington pour ses actions lors de l'élection de 2020

Si le calendrier proposé par l'accusation était retenu, la lecture de toutes les pièces du dossier équivaudrait à "lire 'Guerre et Paix' de Tolstoï'"

L'ex-président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, a annoncé lundi la juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats.

La juge a tranché lors d'une audience entre la proposition du procureur spécial Jack Smith, qui souhaitait que le procès de Donald Trump à Washington débute le 2 janvier 2024, un délai trop court selon elle, et l'échéance lointaine d'avril 2026 réclamée par la défense, l'estimant "bien au-delà de ce qui est nécessaire".

L’avocat de Trump, John Lauro, s’est indigné avec véhémence lundi contre la proposition de date de l’accusation en janvier. "Vous demandez un procès spectacle, pas un procès rapide", a-t-il dénoncé lors de l'audience.

Si le calendrier proposé par l'accusation était retenu, la lecture de toutes les pièces du dossier équivaudrait à "lire 'Guerre et Paix' de Tolstoï, de bout en bout, 78 fois par jour", jusqu'au début du procès, a argué la défense.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump

Mais la juge Chutkan a d'ores et déjà semblé écarter l'option d'un procès tardif.

"Vous n'allez pas avoir deux ans de plus, cette affaire ne sera pas jugée en 2026", a-t-elle déclaré lundi.

La plupart des experts juridiques considèrent le délai de deux ans et demi réclamé par les avocats-conseils de l'ex-président comme exorbitant et s'attendent à une échéance plus proche des souhaits du procureur.

En outre, la juge a déjà mis en garde Donald Trump contre toute "déclaration incendiaire susceptible de polluer la sélection du jury", qui ne pourrait qu'encourager la magistrate à fixer une date rapprochée pour le procès.