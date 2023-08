USA : Eminem demande au candidat Ramaswamy de cesser d'utiliser ses chansons

Un vidéo de Vivek Ramaswamy en train de rapper le célèbre tube "Lose Yourself" lors d’un meeting politique, avait fait le buzz il y a quelques semaines

La superstar mondiale du rap, l’Américain Eminem, a formellement demandé au candidat républicain à la présidentielle américaine, Vivek Ramaswamy, d'arrêter de rapper ses morceaux en campagne, selon une lettre rendue publique lundi. Un vidéo de ce dernier en train de rapper le célèbre tube "Lose Yourself" lors d’un meeting politique dans l’Iowa, avait fait le buzz il y a quelques semaines.

https://twitter.com/i/web/status/1696286373949698144 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'organisme américain de protection des droits musicaux, BMI, a indiqué dans une missive révélée par le Daily Mail, avoir reçu "une requête officielle" d'Eminem exigeant que le candidat à l’investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024 n'utilise plus ses musiques. Au cours de ses études à Harvard, il s'était fait remarquer pour ses talents de rappeur, sous le surnom de "Da Vek", un alter ego adepte de textes libertariens.

Lors des deux dernières élections présidentielles, plusieurs artistes de renom, parmi lesquels Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith ou Adele, ainsi que les héritiers de Prince, s'étaient plaints que leurs titres soient joués lors de meetings de campagne de Donald Trump. Le célèbre groupe de rock britannique Rolling Stones avait même menacé le républicain d'une action en justice s'il continuait à utiliser leur tube "You Can't Always Get What You Want".

Vivek Ramaswamy, novice complet en politique, occupe désormais la troisième place dans les sondages pour les primaires républicaines qui seront organisées début 2024 et pour lesquelles Trump est favori.