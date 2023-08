New York : les appels à la prière des mosquées autorisés durant le ramadan

"Chacun est libre d'exercer sa foi à New York car selon la loi, nous avons tous droit à un traitement égal"

Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé mardi que la ville autoriserait les musulmans à diffuser l'appel à la prière du muezzin tous les vendredis du mois de Ramadan.

Bryan R. Smith/ AP Prière musulmane à New York après un discours du maire Eric Adams, le 29 août 2023

"Depuis trop longtemps, il existe une confusion quant aux congrégations qui ne sont pas autorisées à diffuser leurs appels à la prière", a déclaré le maire lors d'une conférence de presse. "Aujourd'hui, nous mettons fin aux doutes en déclarant clairement que les mosquées et les lieux de prière musulmans sont libres de diffuser à haute voix leur appel à la prière les vendredis du Ramadan, et ce sans autorisation spéciale."

"Chacun est libre d'exercer sa foi à New York, car selon la loi, nous avons tous droit à un traitement égal. Notre administration est très fière d'avoir réalisé cela", a-t-il encore dit lors de cette conférence de presse, à laquelle assistaient des représentants de diverses associations, mosquées et organismes musulmans.

Selon la nouvelle directive, durant le ramadan l'appel du muezzin pourra être diffusé par haut-parleur dans chaque mosquée tous les vendredis entre 12h30 et 13h30, ainsi que le soir avant le repas quotidien de rupture de jeûne (l'iftar).

Les dirigeants de la communauté musulmane ont exprimé leur gratitude au maire et aux autres responsables municipaux pour cette décision. A la fin de la conférence de presse, la prière musulmane de l'Adhan a été lue avec une explication de son contenu en anglais.

Ministère israélien des Affaires étrangères Eric Adams rencontre Meir Poroush, le ministre israélien de Jérusalem et des Traditions, à Jérusalem

Eric Adams est également un ardent défenseur de la communauté juive de New York. Lors de son voyage en Israël la semaine dernière, le démocrate s'est rendu au mur Occidental et s'est montré particulièrement respectueux des traditions, tout en étant attentif aux préoccupations exprimées concernant les Juifs de diaspora. Il s'est également engagé auprès du ministre de Jérusalem et des Traditions d'Israël, Meir Poroush, à intercéder afin que le pèlerinage de Roch Hachana à Ouman en Ukraine puisse se dérouler comme à l'accoutumée.