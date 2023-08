Boycott d'Israël par Ben & Jerry's : Unilever gagne son procès contre ses actionnaires

En juillet 2021, Ben & Jerry's avait déclaré que la vente de glaces en Cisjordanie et à Jérusalem-Est était "incompatible avec nos valeurs"

Un juge de New York a rejeté mardi une plainte contre Unilever, affirmant que le géant de l’alimentation et de l’hygiène avait trompé les investisseurs américains en ne divulguant pas la décision de sa filiale Ben & Jerry's de cesser de vendre des glaces en Cisjordanie et à Jérusalem-est. Un fonds de pension du Michigan avait intenté une action en justice en juin 2022, demandant des dommages et intérêts pour la chute des actions d'Unilever, après que Ben & Jerry's a annoncé un an auparavant cesser ses activités dans les régions mentionnées.

Le fonds de pension avait demandé des dommages et intérêts pour ceux qui détenaient des certificats de dépôt américains d'Unilever en juillet 2021, lorsqu'ils ont chuté après que plusieurs États américains ont réexaminé leurs relations avec la société néerlando-britannique, et que certains groupes juifs ont accusé Ben & Jerry's d'antisémitisme.

Avi Zinger, propriétaire de Ben & Jerry's Israel, a déclaré au Jerusalem Post que l'affaire entre le fonds de pension du Michigan et Unilever "n'a rien à voir avec nous", et que "tout va bien ici en Israël". Il a ajouté ne pas être au courant de ce cas particulier, et que sa propre entreprise avait conclu un accord avec Unilever et qu’il n’y avait rien de nouveau pour sa firme : "Tout le monde aime Ben & Jerry's en Israël. Nous sommes heureux. En ce qui me concerne, il n'y a rien de nouveau".

Ben & Jerry's se positionne depuis longtemps comme une entreprise socialement responsable. En juillet 2021, l'entreprise avait déclaré que la vente de glaces en Cisjordanie et à Jérusalem-Est était "incompatible avec nos valeurs". En 2022, Unilever a vendu sa participation dans les activités de Ben & Jerry's Israël.