Donald Trump plaide non coupable de tentative de manipulation de l'élection de 2020 en Géorgie

Il s'agit du quatrième dossier pénal pour lequel est inculpé le magnat, qui brigue de nouveau la Maison Blanche

L'ex-président américain Donald Trump, inculpé de tentative d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie, a plaidé non coupable, selon un document judiciaire déposé jeudi.

Il s'agit du quatrième dossier pénal dans lequel est poursuivi le magnat, qui brigue de nouveau la Maison Blanche et reste le favori pour les primaires républicaines. M. Trump et 18 autres personnes, dont son ancien avocat Rudy Giuliani, ont été inculpés mi-août de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020, remportée dans cet Etat-clé par l'actuel président démocrate Joe Biden.

La loi sur la délinquance en bande organisée, utilisée par la procureure dans ce dossier, prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump

Dans ce dossier, Donald Trump a dû se rendre la semaine dernière dans une prison d'Atlanta pour être fiché, une première pour un ancien président américain. Il y a été soumis à une prise de photo d'identité judiciaire avant de rapidement repartir.

Le septuagénaire est en outre accusé à New York de paiements suspects à une ancienne actrice de films X, et par la justice fédérale de pressions électorales lors de la présidentielle de 2020 ainsi que de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. L'ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires.