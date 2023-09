Etats-Unis : une femme noire de 21 ans enceinte abattue par la police

Ta'Kiya Young, soupçonnée de vol à l'étalage, se trouvait dans sa voiture au moment de l'incident

Ta'Kiya Young, une jeune femme de noire de 21 ans, enceinte, a été mortellement touchée par un tir de la police alors qu'elle se trouvait dans sa voiture devant un supermarché Kroger, à Blendon Township, une banlieue de la ville de Columbus, dans l'Ohio.

Les images de vidéosurveillance montrent les policiers interrogeant la jeune femme pour un présumé vol à l'étalage. Un des officiers se positionne devant la voiture de Mme Young et tire directement dans sa direction alors qu'elle semble avancer vers lui. La vidéo montre les deux agents parlant avec elle pendant environ une minute avant que le tir ne soit effectué.

Un des policiers est vu à la portière de la voiture de Mme Young, lui disant à plusieurs reprises de sortir. "Pourquoi?", répond-elle à deux reprises, ajoutant : "Je ne vais pas faire ça". "Vous allez me tirer dessus ?", dit-elle quelques instants avant qu'un coup de feu ne soit tiré. La police a déclaré avoir tenté d'apporter une aide médicale à la jeune femme après l'incident, mais ni Mme Young, ni son enfant à naître, n'ont survécu.

John Belford, le chef de la police de Blendon, a déclaré dans un communiqué vendredi : "C'est une tragédie. La famille de Mme Young est naturellement très perturbée et en deuil." Les deux policiers impliqués ont été mis en congé administratif après la fusillade.

Blendon Township Police via AP Un officier pointant son arme sur Ta'Kiya Young quelques instants avant de lui tirer dessus devant une épicerie de Blendon Township, Ohio, le 24 août.

La famille de Mme Young, qui a pu visionner la vidéo avant sa diffusion, estime que la fusillade est "clairement un acte criminel" et aurait pu être évitée. Une demande d'enquête a été soumise auprès du bureau d'investigation criminelle du procureur général de l'Ohio. Ta'Kiya Young était mère de deux garçons, âgés de six et trois ans. Elle devait accoucher de son troisième enfant en novembre.