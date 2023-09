Etats-Unis: une célèbre mère de famille youtubeuse arrêtée pour maltraitance

Ruby Franke a été arrêtée dans le sud de l'Etat de l'Utah après que l'un de ses enfants, chétif et affamé, a été recueilli par le voisinage

Une youtubeuse américaine, mettant en scène sa vie de famille nombreuse et ses pratiques éducatives strictes sur les réseaux sociaux, était toujours en détention, samedi, après avoir été interpellée plus tôt pour maltraitances aggravées présumées sur ses enfants, selon les autorités locales.

Ruby Franke et sa partenaire de travail, Jodi Hildebrandt, ont été arrêtées mercredi à Ivins, dans le sud de l'Etat de l'Utah après que l'un de ses enfants, chétif et affamé, a été recueilli par le voisinage, a annoncé la police locale.

https://twitter.com/i/web/status/1698151957360193951 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le mineur apparaissait émacié et souffrant de malnutrition, avec des blessures ouvertes et du scotch de travaux autour des extrémités. Le mineur demandait de la nourriture et de l'eau", détaillent les autorités dans un communiqué. Un autre mineur "dans des conditions physiques similaires de malnutrition" a été retrouvé par les policiers dans la résidence. Les deux enfants ont été transportés à l'hôpital. Les deux femmes ont été inculpées, vendredi, pour maltraitance aggravée sur mineurs, rapporte la presse locale.

https://twitter.com/i/web/status/1697864281859993747 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ruby Franke, mère de six enfants, s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à sa chaîne YouTube "8 Passengers", désormais désactivée, dans laquelle elle mettait en scène le quotidien de sa famille et faisait la promotion de règles éducatives strictes, parmi lesquelles la privation de nourriture comme punition. Dans des extraits de ses vidéos, repartagés par des internautes depuis son arrestation, Mme Franke y menaçait ses enfants de "perdre le privilège de manger" ou filmait l'un de ses fils qui expliquait dormir sur un pouf depuis plusieurs mois après avoir "perdu sa chambre" à la suite d'une mauvaise blague. Selon les médias américains, la famille a pu atteindre un pic de 2,5 millions d'abonnés.