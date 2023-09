Ishay Ribo, premier artiste franco-israélien à jouer à guichets fermés à New York

Ishay est né dans une famille juive séfarade traditionnelle à Marseille

Le chanteur juif orthodoxe Ishay Ribo est le premier artiste israélien à l'affiche d’un concert à guichets fermés à New York.

Le chanteur a joué devant plus de 15 000 personnes à Madison Square Garden dimanche, lors d'un concert qui a rassemblé les nombreux fans laïcs, religieux, israéliens et américains.

Ishay Ribo est un auteur-compositeur-interprète israélien, d'origine française. Juif orthodoxe, il a gagné en popularité en Israël auprès du public juif haredi, national-religieux et laïc. Il a sorti quatre albums studio, dont deux certifiés or et un platine. Il est né dans une famille juive séfarade traditionnelle à Marseille.

Ishay a commencé sa carrière Ribo à 17 ans. Avec ses amis, il a formé un groupe appelé "Tachlis" (Goal) qui combine du heavy metal rock avec des paroles religieuses.

En 2012, il était le premier chanteur religieux à participer au projet Idan Raichel et a interpréter " Ohr Kazeh " ("A Light Like This") sur l'album " Reva LaShesh " (2013) de Raichel. En août 2019, il joue "Nitzacht Iti HaKol"(Tu as tout gagné avec moi) d'Amir Benayoun aux côtés de Benayoun lui-même lors d'un concert au Sultan's Pool, à Jérusalem; la vidéo a battu des records de visionnage sur YouTube, avec plus d'un million de vues en une semaine.