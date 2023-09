Il préside actuellement le conseil d'administration du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine

Le président américain Joe Biden a nommé Jacob J. Lew au poste d’ambassadeur auprès de l’État d’Israël.

Jacob J. Lew est associé directeur de Lindsay Goldberg LLC et professeur d'affaires internationales et publiques à l'Université de Columbia.

Parmi les moments forts de sa longue et distinguée carrière dans la fonction publique, il a été secrétaire au Trésor du président Obama et a assumé de larges responsabilités en matière de diplomatie économique. En outre, il a occupé les postes de secrétaire d'État adjoint à la gestion et aux ressources et de chef de cabinet du président.

Jacob J. Lew a également été directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB), poste qu'il a également occupé dans le cabinet du président Clinton de 1998 à 2001. Dans les deux administrations, il a été directeur du Conseil de sécurité nationale.

Auparavant, en tant qu'assistant spécial du président Clinton, il était l'un des architectes du programme de service national, Americorps. Avant de rejoindre l'administration Obama-Biden, Lew a été directeur général et chef de l'exploitation de deux unités commerciales de Citigroup.

THOS ROBINSON (Getty/AFP/File) Jacob J. Lew

Par ailleurs, il était aussi vice-président exécutif et directeur des opérations de l'Université de New York et professeur d'administration publique à la Wagner Graduate School of Public Service.

Il préside actuellement le conseil d'administration du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine, est coprésident du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale d'Israël aux États-Unis et membre du Conseil des relations étrangères.