Mexique : deux femmes se disputeront la présidence en 2024

Petite-fille de grands-parents juifs de Bulgarie et Lituanie, Claudia Sheinbaum est la favorite de l'élection présidentielle, selon deux récents sondages

Deux femmes se disputeront pour la première fois la présidence en 2024 du Mexique. L’ancienne maire de Mexico a été désignée mercredi candidate du parti au pouvoir de gauche Morena. Elle aura pour principale adversaire la sénatrice Xochitl Galvez, investie candidate dimanche après avoir dominé les primaires d'un Front regroupant trois partis d'opposition. Une femme a donc de fortes chances de succéder au président sortant Andres Manuel Lopez Obrador en 2024 à la tête du Mexique, deuxième économie d'Amérique latine tournée vers les États-Unis. Le duel au féminin entre Mmes Sheinbaum et Galvez s'annonce comme un choc frontal entre deux parcours et deux styles.

CLAUDIO CRUZ / AFP Claudia Sheinbaum fête sa nomination en tant que candidate du parti Morena à l'élection présidentielle de l'année prochaine, à Mexico, le 6 septembre 2023

Petite-fille de grands-parents juifs qui ont quitté la Bulgarie et la Lituanie, Claudia Sheinbaum, 61 ans, est une physicienne d'apparence réservée. Issue de la bourgeoisie intellectuelle de gauche de la capitale, l’ancienne maire de Mexico s'est engagée à poursuivre la politique du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador. Elle désire continuer à défendre les plus pauvres, tels que les indigènes, tout en poursuivant la politique économique de son prédécesseur avec une monnaie forte et des finances saines.

À l’inverse, Xochitl Galvez, 60 ans, issue d'un milieu modeste, est née dans le centre du pays d'un père indigène otomi et d'une mère métisse. Vêtue fréquemment d'un huipil (blouse traditionnelle), cette ingénieure et cheffe d’entreprise truffe ses discours d'expressions familières. "Ma règle d'or : pas de feignasse, pas d'escrocs, pas d'enfoirés", a-t-elle martelé dans un entretien lundi avec l'AFP. Elle a confirmé qu'elle lutterait "avec ses ovaires" contre la violence.

CLAUDIO CRUZ / AFP La candidate à la présidentielle mexicaine, Xochitl Galvez

Portée par la popularité du président sortant, Claudia Sheinbaum est la favorite de l'élection présidentielle, selon deux récents sondages. Xochitl Galvez affirme toutefois qu'elle peut rattraper son retard.