Le Mexique dépénalise l’avortement dans tout le pays

L’IVG était autorisée dans 12 des 32 États qui composent le pays. Le Mexique rejoint désormais l’Argentine, la Colombie, Cuba et l’Uruguay

A contre-courant du grand voisin états-unien, qui connaît une véritable régression du droit à l’avortement au niveau fédéral suite à l’annulation de l’arrêt Roe V. Wade en juin 2022, la Cour suprême mexicaine vient de statuer mercredi que “"le délit d'avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel" parce qu'il est "contraire au droit à décider des femmes et des personnes en capacité de gestation".

"La criminalisation de l'avortement constitue un acte de violence et de discrimination pour raison de genre", lit-on encore dans le communiqué par la Cour suprême.

Il y a tout juste deux ans, le 7 septembre 2021, la même Cour suprême avait commencé à dépénaliser l'avortement, estimant que "l'on ne pourra pas poursuivre une femme qui avorte". L'avortement est déjà dépénalisé dans une douzaine des 32 états qui composent le Mexique.

Mexico la pionnière

En 2007, la capitale Mexico avait été la première juridiction du Mexique et d'Amérique latine à autoriser l'avortement. Le Mexique, près de 130 millions d'habitants, est un pays catholique à 80%. La séparation de l'église et de l'Etat a été proclamée dès la Réforme de 1857. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis a annulé son arrêt Roe v. Wade qui garantissait depuis 1973 le droit constitutionnel des Américaines à avorter, et a rendu à chaque Etat sa liberté de légiférer en la matière.

ANDREA RENAULT / AFP Des manifestants pro-avortement marquant le 50e anniversaire de l'arrêt "Roe v. Wade" de la Cour suprême des États-Unis en 1973 qui légalisait l'avortement, à New York le 22 janvier 2023

Depuis, le pays est fracturé entre la vingtaine d'Etats ayant interdit ou strictement restreint l'accès à l'avortement, principalement situés dans le sud et le centre du pays, et ceux des côtes qui ont adopté de nouvelles garanties.

Droit à l'avortement en Amérique latine

En Amérique latine, l'avortement est légal en Argentine, en Colombie, à Cuba et en Uruguay. L'interruption volontaire de grossesse est illégale au Chili, sauf en cas de risque pour la santé de la mère, de viol, ou de malformation du foetus.

ALFREDO ESTRELLA / AFP Archive - Des personnes manifestent pour exiger la décriminalisation de l'avortement lors de la Journée mondiale d'action pour l'avortement légal et sécurisé en Amérique latine et dans les Caraïbes, à Mexico, le 28 septembre 2021.

L'avortement est totalement interdit au Venezuela, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, en Haiti et en République dominicaine. En Argentine, le candidat libéral d'ultra-droite à l'élection présidentielle d'octobre Javier Milei envisage de revenir sur la loi sur l'avortement.