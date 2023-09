Confrontée à une pénurie de logements à louer, New York s'en prend à Airbnb

Si vous tentez de louer un appartement pour quelques jours de tourisme à Brooklyn ou à Manhattan, vous serez surpris du peu d'offres sur Airbnb

La municipalité de New York, à l'instar de Paris, où se loger est un parcours du combattant, a mis en place cette semaine une loi qui interdit aux propriétaires de louer des dizaines de milliers de meublés touristiques pour une période inférieure à 30 jours. La nouvelle législation -- plus stricte que celle de la mairie de Paris où, depuis 2021, seules les résidences principales peuvent être louées librement 120 jours par an maximum -- autorise un propriétaire à louer une pièce de son appartement à condition qu'il soit chez lui durant tout le séjour. En outre, les locataires touristiques ne peuvent pas être plus de deux et leur chambre doit rester accessible.

DON EMMERT (AFP) Dans un paysage new-yorkais rempli de gratte-ciel, les American Copper Buildings qui s'élèvent sur l'East River

Chaque propriétaire-bailleur de courte durée doit s'enregistrer auprès de la mairie et lui verser une taxe de 145 dollars tous les deux ans.

7.500 dollars d'amende

Mais ces permis de louer n'ont été accordés pour l'instant qu'à à peine 10% des candidats. Les amendes pour location illégale sont déjà prévues entre 1.000 et 7.500 dollars mais elle ne frapperont que les propriétaires.

La "Grosse pomme" compte 8,5 millions d'habitants -- sans compter les grandes banlieues résidentielles -- et la crise du logement y est légendaire.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Des gens traversent une station de métro de Manhattan à New York, New York, États-Unis.

A Manhattan, un appartement -- du studio au quatre-pièces -- se louait en juillet au prix mensuel moyen de 5.588 dollars (+9,3% sur un an) et dans l'arrondissement de Brooklyn, plus à la mode, le loyer moyen a atteint 4.347 dollars (+11,9% sur un an), selon le cabinet immobilier Douglas Elliman.

Emmanuel Dunand (AFP/File) Les ombres projetées par les gratte-ciel engloutissent une rue dans l'obscurité le 6 janvier 2011 à New York.

Même si, officiellement, la municipalité de gauche entend lutter contre toutes les nuisances engendrées dans les quartiers par des locations de courte durée, l'objectif est d'encourager un retour de logements sur le marché des baux d'un an et plus et de faire, peut-être, baisser un peu les prix.

New York est "inabordable"

Ce qui fait dire à Marianne LeNabat, une New-Yorkaise de 44 ans, que la décision de la mairie "est probablement nécessaire". "Se loger est complètement inabordable à New York et (...) retirer du marché des milliers et des milliers de logements (pour des locations de très courte durée) est évidemment un problème", souligne-t-elle auprès de l'AFP. Des bailleurs new-yorkais et Airbnb avaient exprimé depuis longtemps leur mécontentement.

Lionel BONAVENTURE (AFP/Archives) Logo de la plateforme de location Airbnb, sur un écran, le 2 mars 2017 à Paris

Pour la plateforme basée à San Francisco et son directeur de la stratégie mondiale, Theo Yedinski, "la ville de New York envoie un message très clair aux millions de visiteurs potentiels qui vont avoir moins de choix: "Vous n'êtes pas les bienvenus".