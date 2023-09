L'acteur américain Danny Masterson, condamné à 30 ans de prison pour viols

Le comédien de 47 ans, membre de l'Église de scientologie a été accusé d'avoir violé deux femmes entre 2001 et 2003

L’acteur américain Danny Masterson, notamment connu pour son rôle dans la série "That '70s Show", a été condamné jeudi à 30 ans de prison pour deux viols par un tribunal de Los Angeles. Le comédien de 47 ans, membre de l'Église de scientologie, qui avait arrêté en 2020 et reconnu coupable en juin, a écopé de la peine maximale.

Frederic J Brown (AFP) Église de scientologie, à Los Angeles

Lors de son long procès, qui s’est déroulé sur les trois dernières années, Danny Masterson a été accusé d'avoir violé deux femmes, elles aussi scientologues, à son domicile d’Hollywood entre 2001 et 2003. L’une d’elle a affirmé que l’acteur lui avait couvert le visage avec un oreiller pendant qu’il la violait. Une autre a indiqué avoir été violée pendant son sommeil. Le jury n'a pu parvenir a l'unanimité concernant les accusations d'une troisième.

Danny Masterson a clamé son innocence tout au long du procès et que les relations sexuelles avec ses accusatrices étaient consenties. Lors d'un précédent procès en novembre, un jury différent avait refusé de se prononcer, faute de pouvoir atteindre l'unanimité.

AP Photo/Chris Pizzello, File Danny Masterson et sa femme Bijou Phillips arrivent pour les plaidoiries finales de son deuxième procès, le 16 mai 2023, à Los Angeles

Le comédien s'est fait connaître à la fin des années 1990 pour son rôle dans la série "That '70s Show" aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. Il a rejoué plus récemment aux côtés d’Ashton Kutcher dans la série "The Ranch", diffusée sur Netflix, avant d’en être renvoyé en 2017 après le début des enquêtes pour agressions sexuelles à son encontre.