Deux nouvelles victimes du 11 septembre ont été identifiées

Plus de 1100 victimes n’ont toujours pas été identifiées, vingt-deux ans après la tragédie

Deux nouvelles victimes des attentats du 11 septembre 2001 à New York viennent d’être identifiées grâce à des analyses ADN. L’annonce émane du bureau de médecine légale de New York, alors que la ville s’apprête à commémorer le vingt-deuxième anniversaire de la tragédie.

Stan Honda (AFP/File) Les tours jumelles du World Trade Center brûlent après que deux avions se sont écrasés sur chaque bâtiment à New York le 11 septembre 2001.

DOUG KANTER (AFP/File) Manhattan, 11 septembre 2001

L'identification de ces deux victimes, un homme et une femme, porte désormais le nombre total de décès à au moins 2 977 personnes lors de l'attaque perpétrée par le commando d'Al-Qaïda contre les tours jumelles du World Trade Center. Sur ce nombre, 1 649 victimes ont été formellement identifiées. Par respect pour les familles, leurs identités n'ont pas été rendues publiques.

"Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes, et les efforts déployés par le bureau du médecin légiste en chef témoignent de l'engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs proches," a déclaré vendredi le maire de la ville, le démocrate Eric Adams.

Nouvelle technique ADN

L’immense déflagration causée par l’effondrement des deux gratte-ciel de plus de 400 mètres de haut après l’attaque, le chaos de poussière et les milliers de tonnes d’acier, de verre, de métal ont rendu impossible l’identification ADN de centaines de victimes, disparues sous les gravats.

L'OCME a expliqué qu'une technique de séquençage de nouvelle génération a été récemment employée pour ces identifications. Cette méthode, plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN traditionnelles, est également utilisée par l'armée américaine.

MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP L'hommage annuel à la lumière, marquant le 19e anniversaire de l'attaque du World Trade Center en 2001 le 11 septembre 2020, est vu depuis Jersey City, New Jersey.

Chaque 11 septembre, New York marque le jour qui a transformé à jamais l'histoire de la ville et du monde entier, comme ce sera à nouveau le cas ce lundi prochain. Les terroristes d'Al-Qaïda avaient détourné quatre avions commerciaux : deux ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York, un a frappé le Pentagone près de Washington D.C., et le dernier s'est écrasé dans un champ boisé à Shanksville, en Pennsylvanie. Ces attaques, les plus meurtrières jamais perpétrées, ont fait un total de 2 977 victimes et des milliers de blessés.