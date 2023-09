Etats-Unis : trois étudiants juifs sur cinq confrontés à l’antisémitisme (étude)

L’enquête révèle également de grandes disparités entre étudiants juifs et non-juifs en ce qui concerne la compréhension de l’Holocauste et de l’antisémitisme

Trois étudiants juifs sur cinq sont confrontés à l’antisémitisme dans leurs campus aux Etats-Unis. C’est l’une des conclusions d’une étude, menée par l’institut Ipsos sous l’égide du Congrès juif mondial et en collaboration avec l’ONG d’étudiants américains Jewish on Campus. L’enquête, fruit d’entretiens avec 3 042 étudiants, dont 1 022 se sont identifiés comme juifs, montre que 57% des étudiants juifs ont déclaré avoir été témoins ou victimes d’un incident antisémite au moins une fois pendant leur cursus universitaire. Des actes qui se sont produits dans 29% des cas dans l’enceinte de l’université, et à l’extérieur pour 44% d’entre eux.

William Thomas Cain/Getty Images/AFP Des étudiants sur le campus de l'université de Princeton, dans le New Jersey

84% des étudiants juifs perçoivent par ailleurs l’antisémitisme comme une menace extrême pour l’Amérique, contre 64% des étudiants non-juifs. Une perception de la menace somme toute élevée, même parmi la population étudiante non-juive. L’enquête pointe néanmoins du doigt des différences significatives entre les étudiants juifs et non-juifs quant à leur compréhension et leur perception de l’Holocauste ainsi que de l’antisémitisme. 15% des personnes interrogées, soit un étudiant non-juif sur six, pensent que la réalité historique ou le nombre de morts de la Shoah sont “peu crédibles”, "pas crédibles du tout" ou “incertains”.

Julia Jassey, co-fondatrice et PDG de Jewish on Campus, a déclaré que ces conclusions “soulignent l'urgence de notre mission visant à faire entendre la voix et les expériences des étudiants juifs”. Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, a quant à lui déclaré que “cette étude fournit des preuves concrètes que les administrateurs scolaires et les responsables gouvernementaux ne font pas assez pour protéger les étudiants juifs de la haine”.

Tobias SCHWARZ / AFP Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, prononce un discours à Berlin, en Allemagne

Dans une interview accordée à i24NEWS il y a quelques mois, Ronald Lauder avait estimé que si l'antisémitisme sur les campus universitaires n'a jamais vraiment disparu, sa résurgence récente est due à des campagnes concertées visant à le légitimer : "Tout commence par le haut de la pyramide", a déclaré M. Lauder. "Nous devons voir des déclarations des gouvernements américain, français, italien et autres, condamnant la haine antijuive et affirmant qu'elle n'a pas sa place dans leur pays."