Les États-Unis rendent hommage aux victimes du 11 Septembre

Les États-Unis ont commencé lundi à rendre hommage aux 2 977 victimes des attentats les plus meurtriers de l'Histoire, le 11 septembre 2001, perpétrés par Al-Qaïda à New York, près de Washington et en Pennsylvanie. La vice-présidente américaine Kamala Harris et l'actuel et anciens maires de New York se sont réunis avec la foule près de l'imposant musée-mémorial de Manhattan lundi matin : ils ont observé des minutes de silence, marquant les moments exacts où quatre avions piratés par des commandos islamistes s'étaient écrasés, et où les deux tours du World Trade Center s'étaient effondrées.

AP Photo/Yuki Iwamura Des familles se rassemblent au Mémorial du 11 septembre lors de la cérémonie de commémoration du 22e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001, le lundi 11 septembre 2023, à New York, USA

Comme chaque 11 septembre, les noms des 2 753 personnes mortes dans les tours jumelles ont été lus durant trois ou quatre heures par des membres de leurs familles, dont des adolescents qui n'étaient pas nés lors de ce funeste 11 septembre 2001.

Au Pentagone, tout près de la capitale fédérale Washington où un commando d'Al-Qaïda a précipité un avion de ligne sur une partie du bâtiment du ministère de la Défense, la marine a fait retentir la sirène d'un navire pour honorer les 184 personnes tuées. En Pennsylvanie, des sirènes ont sonné pour le crash d'un quatrième avion qui a tué 40 passagers et membres d'équipage.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le chef d'état-major interarmées, le général Mark Milley, à la cérémonie en l'honneur des 184 personnes tuées lors de l'attaque terroriste de 2001 contre le Pentagone, le lundi 11 septembre 2023, à Washington

"Le 11 Septembre a fait de l'Amérique une nation en guerre et des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées pour servir en uniforme notre pays", a dit le ministre de la Défense Lloyd Austin, en référence aux guerres lancées en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003 par George W. Bush.