Joe Biden évoquera les "menaces" sécuritaires à l'Assemblée générale de l'ONU

La question de l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait une nouvelle fois dominer les échanges lors de cette rencontre annuelle de l'ONU

Le président américain Joe Biden se rendra à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine pour prononcer une allocution sur les "menaces" à la sécurité internationale, a indiqué mardi la Maison Blanche.

La question de l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait une nouvelle fois dominer les échanges lors de cette rencontre annuelle de l'ONU, où une grande partie de la communauté internationale avait condamné l'an dernier l'annexion par Moscou d'une partie du territoire ukrainien. Le président Biden, qui rentre à peine d'une tournée en Asie qui l'a mené au sommet du G20 en Inde et au Vietnam, prononcera son discours le 19 septembre, au premier de deux jours de sa présence à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, a souligné mardi dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. M. Biden "discutera avec de nombreux dirigeants du monde entier de la coopération pour faire face aux menaces à la paix et la sécurité internationale et ce, en soulignant l'importance de la prospérité globale et du respect des droits fondamentaux", a-t-elle ajouté.

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le président américain Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU le 21.09.21

La Maison Blanche n'a toutefois pas détaillé la liste des dirigeants avec lesquels le président américain s'entretiendra à New York. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont le pays reste un allié clé de Washington au Moyen-Orient, sera aussi présent à l'Assemblée générale dans le cadre d'une tournée aux Etats-Unis. Les responsables israéliens n'ont fait jusqu'à présent état d'aucune rencontre la semaine prochaine entre MM. Biden et Netanyahou à l'heure où les relations entre ces deux pays se crispent sous fond d'une réforme du système judiciaire israélien critiquée par le président américain. De son côté, la Maison Blanche avait évoqué en juillet une rencontre entre les deux dirigeants aux Etats-Unis "plus tard cette année" sans plus de précisions.