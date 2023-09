USA : un groupe de médias veut recruter des journalistes dédiés à Taylor Swift et Beyoncé

Les deux nouveaux journalistes seront recrutés par USA Today, le quotidien américain le plus diffusé et The Tennessean

Le groupe de médias Gannett, le plus important des États-Unis avec plus de 200 quotidiens, a publié sur son site internet deux offres d’emploi de journalistes dédiés l’un à Taylor Swift, l’autre à Beyoncé. Les deux nouveaux journalistes seront recrutés par USA Today, le quotidien américain le plus diffusé et The Tennessean. Gannett a indiqué rechercher des journalistes ayant des compétences rédactionnelles ainsi qu’en presse imprimée, audio et visuelle.

VALERIE MACON / AFP Beyoncé

"Le journaliste Taylor Swift identifiera les raisons pour lesquelles l'influence de la pop star ne fait que croître, ce que sa base de fans représente dans la culture pop, et l'effet qu'elle a sur les mondes de la musique et des affaires", a indiqué la description du poste dédié à l’interprète de Cruel Summer. L’offre d’emploi pour Beyoncé a quant à elle demandé un journaliste "capable de saisir l'effet de Beyoncé Knowles-Carter sur la société et les secteurs dans lesquels elle opère".

Ces nouvelles offres d’emploi ont néanmoins de nombreux détracteurs parmi les professionnels du secteur, notamment après la réduction de 47 % des effectifs du groupe ces trois dernières années. "À une époque où tant d'informations sérieuses et de reportages locaux sont supprimés, c'est une décision qui soulève des questions", a estimé un expert au sein du groupe de réflexion sur le journalisme Poynter Institute auprès de la chaîne américaine ABC. D’autres critiquent le fait de rémunérer quelqu’un pour être fan à plein temps, leur déniant le statut de journaliste.

PAUL J. RICHARDS (AFP/Archives) Le siège du quotidien USA Today à McLean en Virginie

"Nous n'embauchons pas un journaliste de Taylor Swift au détriment d'autres reporters", s’est justifié Michael Anastasi, rédacteur en chef du Tennessean et vice-président de Gannett pour les informations locales. Ces deux emplois reflètent à n’en pas douter le pouvoir économique de Beyoncé et de Taylor Swift.