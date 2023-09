Rosh Hashana : Joe Biden souhaite une bonne année à la communauté juive

"Rosh Hashana nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer et prendre un nouveau départ"

Le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté ses vœux à la communauté juive américaine dans un communiqué à l'occasion de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. "Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives des États-Unis et du monde entier célébreront Rosh Hashanah — le jour du Jugement, l'anniversaire de la création du monde et le début d'une nouvelle année juive", a rappelé le président américain.

"Tout au long des Grandes Fêtes, qui commencent avec Rosh Hashanah, se poursuivent pendant les dix jours de repentir et se terminent à Yom Kippour, le son émouvant du shofar nous invite à examiner notre caractère et notre conduite. Des prières sincères nous invitent à réparer nos relations les uns avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. Et le rituel du tashlich, qui symbolise le rejet de nos péchés, nous incite à tirer les leçons de nos erreurs et à nous engager à faire mieux à l'avenir", a-t-il encore souligné.

Kevin Dietsch/Getty Images/AFP La première dame des États-Unis, Jill Biden, parle aux côtés du président Joe Biden à la Maison-Blanche le 13 septembre 2023 à Washington

"Pendant ce temps spirituel de réflexion et d'expiation, nous sommes également stimulés par l'espoir qu'apporte une nouvelle année. Alors que les familles juives se réunissent autour de la table et que les pommes sont joyeusement trempées dans le miel, il nous est rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour changer et prendre un nouveau départ. Nos actions ont le pouvoir de modifier l'équilibre de notre destin, de notre nation et de notre monde", a-t-il ajouté. Biden a souligné que le message de Rosh Hashanah était universel. "En tant qu'Américains, chacun d'entre nous a le pouvoir de rendre notre pays plus libre et plus juste, de transformer l'histoire de notre époque et de guérir l'âme de notre nation." Tout au long des fêtes et de l'année à venir, ayons le courage de réfléchir à ce que nous sommes et de faire preuve de compassion, d'amour et de gentillesse à l'égard de tous."