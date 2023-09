“Espérons que vous avez appris de votre erreur et que vous ferez de meilleurs choix à l'avenir ! Bonne année!”

L’ancien président américain Donald Trump a tenu à adresser, dimanche, ses vœux à la communauté juive américaine, à l’occasion de la fête de Rosh Hashana (Nouvel an juif). Une déclaration qui a pris une tournure plutôt inhabituelle et qui n’est pas passée inaperçue. En effet, l’ancien locataire de la Maison-Blanche a accusé les Juifs américains d'avoir voté “pour détruire l’Amérique et Israël” en soutenant son successeur Joe Biden. Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux “Truth Social”, Trump a accompagné son message d’un dépliant de “JEXIT", un groupe de lobbying antidémocrate.

Screenshot - Truth social Screenshot - Donald Trump's Truth Social account - Sunday September 17th

“Juste un petit rappel pour les juifs libéraux qui ont voté pour détruire l’Amérique et Israël parce que vous croyiez à de faux récits !” déclarait le titre du document. Le message faisait référence également, entre autres, au transfert par Trump de l’ambassade américaine à Jérusalem (“aucun autre président n’avait le courage de le faire”), ainsi que sa reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan et des “implantations en Judée et Samarie (Cisjordanie)”.

Il ne s’agit pas de la première fois que l’ancien président américain utilise ce type de rhétorique, accusant les Juifs américains - qui soutiennent massivement le parti Démocrate - d’être “ingrats” et de ne pas ”apprécier ce qu’ils ont” en Israël. Trump avait par ailleurs essuyé une pluie de condamnations en novembre 2022, lorsqu’il avait reçu à dîner dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride le rappeur controversé Kanye West et le suprémaciste blanc Nick Fuentes.

Jim Watson, Saul Loeb/AFP Cette combinaison de photos créée le 29 septembre 2020 montre l'ancien président Donald Trump et le président américain Joe Biden à Cleveland, Ohio, le 29 septembre 2020.

Les Juifs américains ont voté à plus de 77% pour Joe Biden contre Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Un sondage publié en juin révèle que les Juifs américains s’apprêtent à soutenir à nouveau massivement la réélection du président Biden. 72 % des électeurs juifs aux États-Unis préfèrent l'actuel président américain à Trump. 80 % d’entre eux ont par ailleurs des opinions défavorables à l’égard de l’ancien président Républicain. Les juifs orthodoxes, minoritaires aux États-Unis, préfèrent néanmoins Trump avec une différence de 76% face aux 13% qui penchent plutôt pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche.