USA : le public appelé à la rescousse pour retrouver un F-35 disparu

"Comment diable perd-on un F-35 ? Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de dispositif de suivi ?"

Comment peut-on perdre un avion de combat coûtant au moins 80 millions de dollars? Depuis que l'armée des Etats-Unis a lancé un appel aux citoyens pour l'aider à retrouver un F-35, aux abonnés absents suite à un "incident", de nombreux Américains se posent la question, entre stupéfaction amusée et consternation.

L'avion furtif a disparu dimanche, selon la base militaire de Charleston, en Caroline du Sud. Et son pilote a pu s'éjecter "en toute sécurité", a ajouté l'armée, sans préciser pourquoi il avait dû recourir à cette option extrême normalement synonyme de danger imminent. Mais depuis, l'onéreux appareil, fleuron de l'aéronavale américaine, est introuvable.

"Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider nos équipes à localiser le F-35, merci d'appeler le Centre des opérations de défense de la base", a écrit la Joint Base Charleston sur X (anciennement Twitter). Un appel peu ordinaire qui a aussitôt suscité une myriade de réactions.

"On savait que le F-35 était furtif, mais ceci est ridicule", a lancé sur X une élue républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace.

"Comment diable perd-on un F-35? Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de dispositif de suivi et qu'on demande à la population... imaginez quoi ? De trouver un avion et de le remettre" aux autorités? a-t-elle ajouté.

L'un des porte-parole de la base de Charleston a expliqué au Washington Post que l'appareil avait bien un transpondeur - un récepteur-émetteur permettant de le localiser - mais qu'il ne fonctionnait pas "pour une raison que nous n'avons pas encore déterminée". "C'est pourquoi nous avons lancé un appel public à l'aide", a poursuivi ce porte-parole, Jeremy Huggins.

Sur X, les commentaires amusés, voire moqueurs, se sont multipliés au sujet de cet appareil appartenant au très prestigieux Corps des Marines des États-Unis. Des internautes partageaient notamment de faux avis de recherche photoshopés sur des arbres: "F-35 porté disparu. Récompense de 500 dollars".