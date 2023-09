Assassinat d'un leader sikh au Canada : Ottawa accuse l'Inde, qui nie des accusations "absurdes"

Militant pour la création d'un État sikh connu sous le nom de Khalistan, Hardeep Singh Nijjar avait été assassiné dans l'ouest canadien en juin

Le Canada a expulsé lundi un haut diplomate indien, après avoir jugé qu'il existe des "éléments crédibles" laissant penser que l'Inde est responsable de l'assassinat d'un leader sikh dans l'ouest canadien en juin, des accusations dénoncées comme "absurdes" par New Dehli. Dans une allocution de dernière minute devant le Parlement, après avoir convoqué l'opposition, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné la présence d'"éléments crédibles selon lesquels il existerait un lien possible entre les agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien". "L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté", a-t-il ajouté.

NARINDER NANU / AFP Illustration - Un homme sikh

"Les allégations d'implication du gouvernement indien dans tout acte de violence au Canada sont absurdes", a réagi mardi matin le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous sommes un État démocratique avec un engagement fort en faveur de l'État de droit". Ces accusations "visent à détourner l'attention des terroristes et extrémistes khalistanais, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Inde", a ajouté le ministère indien, selon qui M. Trudeau avait porté des accusations similaires auprès du Premier ministre indien Narendra Modi lors du récent G20 à New Dehli, qui avaient été "complètement rejetées".

Après l'allocution de M. Trudeau, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a annoncé l'expulsion du chef de l'agence de renseignement indienne au Canada (RAW). "Les allégations selon lesquelles un représentant d'un gouvernement étranger aurait pu être impliqué dans le meurtre d'un citoyen canadien ici, au Canada, sur le sol canadien, sont non seulement préoccupantes, mais elles sont totalement inacceptables", a déclaré Mélanie Joly.

BAY ISMOYO / POOL / AFP La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly

Militant pour la création d'un État sikh connu sous le nom de Khalistan, M. Nijjar était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Des accusations qu'il niait, selon l'Organisation mondiale des Sikhs du Canada, une organisation à but non lucratif qui affirme défendre les intérêts des sikhs canadiens.