New York : les manifestants anti-Netanyahou envahissent Times Square

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, mardi, à Times Square, à New York, pour protester contre la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, sur fond de réforme judiciaire. Israéliens pour la plupart, les protestataires brandissaient des drapeaux israéliens mentionnant "Libres dans notre pays", une phrase de l’hymne national, tandis qu'ils scandaient "Démocratie ou rébellion" et "honte". "S'il n'y a pas d'égalité, nous renverserons le gouvernement, vous vous êtes trompés de génération", criaient-ils également.

Un peu plus tôt, les manifestants avaient défilé devant l’hôtel du Premier ministre israélien, accompagnés d’un camion arborant un panneau l'accusant de "détruire la démocratie".

Beaucoup de ces manifestants sont des expatriés vivant aux États-Unis, tandis que d'autres, en voyage dans le pays, avaient décidé de faire un crochet à New York pour l'occasion. Certains n'ont pas hésité à assimiler "la lutte pour la démocratie en Israël, à la lutte de l'Ukraine contre Poutine".

Des rassemblements similaires sont prévus dans la ville tout au long de la semaine jusqu'à samedi, les organisateurs promettant "des surprises dans toute la ville". Avant New York, d'autres protestataires réunis devant le siège de Tesla en Floride avaient dénoncé la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Elon Musk.

Cette visite est la première de Netanyahou aux États-Unis depuis son retour au pouvoir en décembre. Il est accompagné du ministre de l'Économie Nir Barkat, du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et de la ministre de la Protection de l'environnement Idit Silman, ainsi que de son épouse Sara. Juste avant de quitter Israël, le chef du gouvernement avait suscité une vive polémique et attisé le mouvement de protestation en accusant les manifestants de "s’associer à l’OLP et à l’Iran". Une déclaration ultérieure du bureau du Premier ministre avait cependant affirmé que ces propos avaient été mal compris, et que Benjamin Netanyahou voulait dire que les manifestants n'hésiteraient pas à se rassembler aux côtés des militants pro-OLP et pro-BDS, sans mentionner l'Iran.

Depuis mardi, le Premier ministre israélien multiplie les rencontres en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Après s'être entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président turc Recep Tayyip Erdogan, il rencontrera ce mercredi le président américain Joe Biden.