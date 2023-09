"Autrefois, les présidents américains étaient heureux de s'afficher aux côtés d'un Premier ministre israélien. Les temps ont malheureusement changé"

Il s'agit d'une rencontre très attendue, qui nourrit des spéculations depuis plusieurs mois. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir à la fin de l'année dernière, Benjamin Netanyahou rencontrera Joe Biden ce mercredi à 17h à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. A New York, et non pas à Washington comme espéré par le Premier ministre israélien.

Ici, le timing et la géographie ont toute leur importance. Le président américain a, non seulement fait patienter Benjamin Netanyahou plusieurs mois avant de fixer une rencontre avec lui - fait hautement inhabituel pour le dirigeant d'un pays allié des États-Unis tel qu'Israël -, mais il lui a refusé une entrevue dans le saint des saints diplomatique qu'est la Maison Blanche. Ceci afin d'exprimer tout le mécontentement américain concernant la réforme judiciaire promue par le gouvernement israélien, et de mettre la pression nécessaire sur le Premier ministre afin qu'il change de direction.

"Par le passé, Israël était l'allié privilégié des États-Unis, et les présidents américains étaient heureux de s'afficher aux côtés d'un Premier ministre israélien, surtout en période pré-électorale. Cela a malheureusement changé", fait remarquer Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, sur i24NEWS, qui ne minimise toutefois pas l'importance de cette rencontre, particulièrement dans le contexte des négociations pour un rapprochement israélo-saoudien.

Le diplomate souligne toutefois que cette normalisation, censée ouvrir la voie à d'autres accords de paix entre l'État hébreu et certains États arabes, n'est pas gagnée d'avance: "Dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden a clairement posé la solution à deux États comme prix à payer".

La rencontre, stratégique s'il en est, met ainsi le Premier ministre israélien face à ses limites structurelles: avec un gouvernement qui ne tient que grâce à l'extrême-droite, sa marge de "satisfaction" du président américain reste particulièrement limitée, sur la question de la réforme judiciaire comme sur celle des Palestiniens.