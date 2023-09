Rupert Murdoch lâche les rênes de Fox Corporation et News Corp au profit de son fils Lachlan

Le patron de l'empire Fox, dont la chaîne d'information en continue Fox News est centrale pour les conservateurs, prend sa retraite à un moment clé

A 92 ans, l'influent et redouté magnat des médias Rupert Murdoch va lâcher les rênes de son empire médiatique, en laissant la main à son fils Lachlan à la tête de Fox Corporation, maison mère de la chaîne préférée des conservateurs américains Fox News, et du groupe de médias News Corp. "Fox Corporation et News Corp annoncent aujourd'hui (jeudi) que Rupert Murdoch quitte la présidence de leurs conseils d'administration respectifs à compter de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de chaque société, à la mi-novembre", ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué. Rupert Murdoch deviendra alors président "émérite".

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Les logos des programmes Fox affichés sur le bâtiment News Corp. le 25 janvier 2023 à New York

"Au nom des conseils d'administration de FOX et de News Corp, des équipes dirigeantes et de tous les actionnaires qui ont bénéficié de son travail acharné, je félicite mon père pour ses 70 ans de carrière remarquable", a déclaré Lachlan Murdoch, 52 ans, dans le communiqué, saluant son "esprit pionnier, sa détermination inébranlable" son "héritage durable" et en disant compter sur ses "conseils précieux".

Déjà président de Fox Corporation, Lachlan Murdoch était déjà positionné comme le favori pour prendre la suite de son père, parmi ses frères et soeurs. Il va prendre la tête d'un empire aminci, après le rachat par Disney en 2017, pour 66 milliards de dollars, du groupe de divertissement 21th Century Fox et de son vaste catalogue de films. Fox Corporation s'était alors recentré sur le sport et l'information.

Le patron de l'empire Fox, dont la chaîne d'information en continue Fox News est centrale pour les conservateurs, prend sa retraite à un moment clé, à l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, pour laquelle Donald Trump est le favori de la primaire républicaine.

Spencer Platt/Getty Images/AFP Le PDG de News Corp. Rupert Murdoch, PDG de News Corp.

Le patron de presse le plus puissant et le plus connu du monde, parti d'un simple quotidien d'Adelaide, dans son Australie natale au début des années 1950, a construit un empire mondial et ses journaux et chaînes de télévision ont eu une influence considérable en Grande-Bretagne puis aux Etats-Unis. Fox News, née en 1996 pour concurrencer CNN, a été perçue comme jouant un rôle central dans l'ascension politique de Donald Trump, même si les médias du groupe Murdoch (New York Post, Wall Street Journal) n'ont pas toujours ménagé le milliardaire républicain.

En réinventant le style "tabloïd", mélange d'informations à sensation, scandales, sport et sexe, Rupert Murdoch a connu le succès mais aussi une série de controverses. Ainsi, les méthodes du journal britannique News of the World avaient mené à un scandale retentissant en 2011. Des employés étaient allés jusqu'à pirater les téléphones de dizaines de personnes, dont des membres de la famille royale, pour recueillir secrètement des informations juteuses, au mépris de la loi. L'hebdomadaire avait mis la clé sous la porte après 168 ans d'existence.