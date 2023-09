USA : Israël devrait rejoindre le programme d'exemption de visa dès cette semaine

D'ici la mi-novembre, les Israéliens devraient donc pouvoir entrer aux États-Unis sans visa

Les Etats-Unis ont officieusement informé Israël, en marge de la réunion entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou la semaine dernière, que le pays remplissait toutes les conditions pour rejoindre le programme américain d'exemption de visa. Washington devrait faire faire une annonce officielle en ce sens dès cette semaine. Selon de hauts responsables israéliens, le secrétaire d'État Anthony Blinken devrait signer la "candidature" de l'Etat hébreu pour le programme le 27 septembre, et le lendemain, le secrétaire à la Défense intérieure, Alejandro Mayorques, signera l’annonce officielle selon laquelle le pays a rejoint le programme.

Dès lors commencera le processus de mise en œuvre de l’exemption, qui durera entre quatre et six semaines. D'ici la mi-novembre, les Israéliens devraient donc pouvoir entrer aux États-Unis sans visa. Il leur suffira de s'inscrire sur le site ESTA et de s'acquitter de 21 dollars pour recevoir rapidement un permis d'entrée dans le pays valable deux ans.

Ce développement constitue l'aboutissement de négociations entamées ces dernières années entre Israël et les Etats-Unis.