S'exprimant devant l'Assemblée générale de l'ONU ce samedi, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a largement plaidé pour l'établissement d'un Etat palestinien, dénonçant toute mesure unilatérale susceptible de nuire aux efforts de paix régionaux. "La sécurité du Moyen-Orient exige que nous accélérions la recherche d'une solution globale et juste à la question palestinienne, basée sur les résolutions internationales et l'initiative de paix arabe, de manière à garantir l'établissement d'un État indépendant pour les Palestiniens."

"Le royaume rejette et condamne toutes les mesures unilatérales qui constituent une violation flagrante du droit international, qui nuisent aux efforts de paix régionaux, et qui visent à contrecarrer les solutions à la question palestinienne", a-t-il ajouté, faisant écho au discours de Mahmoud Abbas à la même tribune.

Ces déclarations du chef de la diplomatie saoudienne s'inscrivent dans un contexte particulier, alors que les négociations pour la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite vont bon train. On sait que l'une des conditions posées par Riyad à un tel accord concerne des concessions de Jérusalem envers les Palestiniens. Lors de sa prise de parole devant l'Assemblée générale de l'ONU la veille, le Premier ministre israélien n'a toutefois fait mention de concessions. Il a au contraire fustigé les récentes remarques antisémites de Mahmoud Abbas, ainsi que les salaires versés par l'AP aux terroristes, et déclaré que les Palestiniens devaient accepter la présence des Juifs "dans leur patrie historique".

Autre différence notoire entre ces deux discours : au contraire de Benjamin Netanyahou, Faisal bin Farhan n'a pas évoqué la prochaine normalisation israélo-saoudienne. Un choix très probablement stratégique et offensif, alors que deux jours plus tôt, le Prince Mohammed Ben Salman avait pour la première fois, dans une interview sur Fox news, confirmé que "la paix avec Israël se rapprochait chaque jour".